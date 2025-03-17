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Экономика

Оne Zero изменяет комиссии за валютные операции

Финансы
время публикации: 17 марта 2025 г., 21:39 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 21:39
Оne Zero изменяет комиссии за валютные операции
AP Photo/Jenny Kane

Цифровой банк One Zero отменяет освобождение от комиссии за снятие валюты в банкоматах за границей, и устанавливает комиссию на уровне 2% от снятой суммы.

Это все равно ниже среднего уровня комиссии, составляющей в среднем по рынку 3-3,5%.

Одновременно банк отменяет ограничение на предоставляемое клиентам банка освобождение от комиссии за покупки в иностранной валюте, до сих пор составлявшее 70 тысяч шекелей в год. Обычно комиссия за покупки колеблется в интервале 1-3% от стоимости сделки.

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