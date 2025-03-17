Оne Zero изменяет комиссии за валютные операции

Цифровой банк One Zero отменяет освобождение от комиссии за снятие валюты в банкоматах за границей, и устанавливает комиссию на уровне 2% от снятой суммы.

Это все равно ниже среднего уровня комиссии, составляющей в среднем по рынку 3-3,5%.

Одновременно банк отменяет ограничение на предоставляемое клиентам банка освобождение от комиссии за покупки в иностранной валюте, до сих пор составлявшее 70 тысяч шекелей в год. Обычно комиссия за покупки колеблется в интервале 1-3% от стоимости сделки.