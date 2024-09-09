x
09 сентября 2024
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2024
|
09 сентября 2024
|
последняя новость: 13:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Цифровой банк One Zero увольняет часть работников и останавливает совместный проект в Италии

время публикации: 09 сентября 2024 г., 12:20 | последнее обновление: 09 сентября 2024 г., 12:20
Цифровой банк One Zero увольняет часть работников и останавливает совместный проект в Италии
Miriam Alster/FLASH90

Израильский цифровой банк One Zero сообщил о намерении уволить 23 из 350 работников в рамках планов по сокращению расходов. Увольнения коснутся всех отделов кроме отдела обслуживания клиентов.

Это второй раунд увольнений после того, как в январе были уволены 30 работников.

Также было объявлено о приостановке совместного с итальянским банком Generali проекта по созданию цифрового банка в Италии.

В банке подчеркивают, что проект на данный момент не отменен, а отложен до конца войны, хотя о начале проекта было объявлено в январе 2024 года, уже после начала войны.

Банк One Zero, созданный в 2022 году, на данный момент все еще остается убыточным, несмотря на рост объема депозитов и кредитного портфеля.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 марта 2024

One Zero отчитался о втором годе убытков, планирует выйти в прибыль в 2025 году