Цифровой банк One Zero увольняет часть работников и останавливает совместный проект в Италии

Израильский цифровой банк One Zero сообщил о намерении уволить 23 из 350 работников в рамках планов по сокращению расходов. Увольнения коснутся всех отделов кроме отдела обслуживания клиентов.

Это второй раунд увольнений после того, как в январе были уволены 30 работников.

Также было объявлено о приостановке совместного с итальянским банком Generali проекта по созданию цифрового банка в Италии.

В банке подчеркивают, что проект на данный момент не отменен, а отложен до конца войны, хотя о начале проекта было объявлено в январе 2024 года, уже после начала войны.

Банк One Zero, созданный в 2022 году, на данный момент все еще остается убыточным, несмотря на рост объема депозитов и кредитного портфеля.