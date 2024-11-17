По данным ЦСБ, цены на квартиры в августе-сентябре 2024 года снизились на 0,1%

По данным Центрального статистического бюро, индекс цен на жилье в период с августа по сентябрь текущего года снизился по всей стране на 0,1% в сравнении с июлем-августом текущего года. Речь идет о первом снижении этого показателя после наблюдаемого с ноября-декабря 2023 года повышения цен.

В сравнении с августом-сентябрем 2023 года в отчетный период текущего года цены на квартиры выросли на 6,1%, при этом повышение цен наблюдалось во всех регионах – в Хайфе цены выросли на 10,8%, в Центральном – на 7,2%, на Севере – на 6,6%, на Юге – на 6,3%, в Иерусалиме цены на жилье выросли на 4,7% и в Тель-Авиве – на 3,8%.

При сравнении цен на жилье в период август-сентябрь 2024 года по сравнению с июлем-августом 2024 года цены на новые квартиры выросли на 0,1%, при этом доля квартир, приобретаемых в рамках программ государственного субсидирования, составила 24,4% в сравнении с 21,5% в июле-августе текущего года. Индекс цен на квартиры за вычетом субсидированных вырос в отчетный период на 0,2%.

В третьем квартале 2024 года среднеизраильская цена квартиры составляла 2242,9 тысяч шекелей (для сравнения – во втором квартале текущего года этот показатель составлял 2330 тысяч шекелей, то есть, произошло снижение на 3,7%. В сравнении со средней ценой квартиры в третьем квартале 2023 года (2104,7 тысяч шекелей), средняя цена выросла на 6,6%.