Влияние войны на потребителей: сокращают расходы, запасают продукты впрок

Рост цен в уходящем году оказал существенное влияние на расходы домохозяйств в Израиле, особенно в сфере питания и содержания квартир. Об этом говорится в специальном исследовании, проведенном Управлением Гистадрута по делам потребителей посредством Института геокартографии, результаты которого публикует пресс-служба Гистадрута.

Опрос был проведен среди 518 респондентов старше 18 лет, составляющих репрезентативную выборку населения, и он показывают, что ситуация в экономике и сфере безопасности оказали значительное влияние на привычки потребления и сбережений граждан.

Около 42% участников опроса сообщили об ухудшении своего экономического положения с начала войны. Ослабление экономической безопасности привело к тому, что многие израильтяне сократили расходы в самых разных сферах, в том числе расходы на самые элементарные вещи. Например, 17% респондентов опроса сообщили, что в прошлом году им пришлось отказаться от лечения или приобретения лекарств из-за роста цен, и в то же время около 34% ответили, что потратили больше денег на лекарства и медицинские услуги.

Рост цен ощущается в этом году практически во всех сферах жизни. Около 82% респондентов сообщили, что в этом году они потратили больше денег на еду по сравнению с предыдущим годом. Около 65% сообщили об увеличении расходов на содержание квартиры и коммунальные услуги, 59,7% сообщили об увеличении расходов на личный транспорт.

"Ситуация с безопасностью и экономическая реальность, с которой мы все столкнулись в уходящем году, вынуждают многие семьи, в том числе те, в которых работают оба супруга, сократить расходы, чтобы свести концы с концами, – пояснил генеральный директор Управление Гистадрута по защите прав потребителей Ярон Левинсон.

Минимум треть опрошенных (34,2%) были вынуждены сократить расходы на культуру, туризм и отдых. Столько же (33,6%) респондентов сообщили о сокращении расходов на мебель и бытовую технику, а каждый четвертый израильтянин (24,5%), согласно опросу, сократил расходы на одежду и обувь.

Рост цен и ухудшение экономической ситуации также влияют на подготовку израильтян к осенним праздникам. Почти половина израильтян (49,3%), сообщивших, что их финансовое положение ухудшилось, сократят корзину покупок на праздники. 87,3% респондентов считают, что в этом году стоимость праздничной корзины покупок подорожает по сравнению с предыдущими годами. 64,6% респондентов сравнивают цены между торговыми сетями, прежде чем совершить крупную покупку к праздникам. Это примерно на 10% больше, чем в предыдущем году.

На фоне продолжающейся войны многие потребители готовятся к чрезвычайной ситуации и покупают больше продуктов впрок, опасаясь, что военная ситуация может помешать им пойти за покупками. Около 47% респондентов сообщили, что запаслись продуктами питания. Среди популярных товаров "про запас" – вода, сладкие напитки, консервы и основные продукты, такие как бобовые и рис.

Еще одна интересная цифра: каждый третий израильтянин (около 32%) старается делать свои покупки в бизнесах, принадлежащих резервистам. Кроме того, в ходе исследования изучалась степень влияния обязанности маркировать страну происхождения на сельскохозяйственной продукции. 53,7% респондентов сообщили, что маркировка влияет на их покупки, и что они отдают предпочтение израильской сельскохозяйственной продукции.

Война повлияла на сберегательные привычки израильтян. В то время как около 30,3% респондентов сообщили, что ситуация с безопасностью также заставила их экономить больше, такое же количество (30,9%) указали, что ситуация с безопасностью на самом деле заставила их экономить меньше. Это подчеркивает экономические проблемы, с которыми сталкивается общественность Государства Израиль в период неопределенности.

Еще один аспект, на который влияет нынешняя реальность, – это то, как израильтяне планируют провести время осенних праздников. Около 20,5% заявили, что не планируют идти в отпуск из-за войны, а около 30,1% заявили, что не планируют идти в отпуск из-за своего финансового положения.

Ярон Левинсон также упомянул о намерении изменить систему указания цен: "Данные опроса указывают на тенденцию резкого роста цен, которая затрагивает каждого гражданина. Прискорбно слышать, что в этой реальности регулятор пытается продвигать шаги, которые приведут к отмене обязанности размещать наклейку с ценой на каждом продукте. Потребители предпочитают простую наклейку с ценой на продукт, которая дает уверенность в цене и возможностях. Нет никаких сомнений, что лучше оставить существующих порядок указания цен. Это также может помочь остановить их рост".