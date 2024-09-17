Управление тылом: нет изменений в инструкциях для населения

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари вечером 17 сентября сообщил, что в инструкциях Управления тылом не произошло никаких изменений. Гражданам рекомендуется сохранять бдительность и следить за новостями. В случае изменения ситуации Управление тылом опубликует новые распоряжения для населения.

Отметим, что по итогам совещания в министерстве транспорта, было принято решение повысить уровень готовности во всех морских портах Израиля, международном аэропорту "Бен Гурион" и на железной дороге. Корреспондент радиостанции "Кан Бет" Шарон Эден, сообщивший об этом, отметил, что это распоряжение требует повышения бдительности и готовности следовать новым указаниям Управления тылом, если таковые будут.