Управление тылом: нет изменений в инструкциях для населения
время публикации: 17 сентября 2024 г., 20:37 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 20:37
Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари вечером 17 сентября сообщил, что в инструкциях Управления тылом не произошло никаких изменений. Гражданам рекомендуется сохранять бдительность и следить за новостями. В случае изменения ситуации Управление тылом опубликует новые распоряжения для населения.
Отметим, что по итогам совещания в министерстве транспорта, было принято решение повысить уровень готовности во всех морских портах Израиля, международном аэропорту "Бен Гурион" и на железной дороге. Корреспондент радиостанции "Кан Бет" Шарон Эден, сообщивший об этом, отметил, что это распоряжение требует повышения бдительности и готовности следовать новым указаниям Управления тылом, если таковые будут.
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