"Нативей Исраэль" начала работы по расширению трассы 4 в районе Ашдода

Государственная дорожная компания "Нативей Исраэль" начала работы по расширению 7-километрового участка трассы номер 4 между развязками Ашдод и Ад-Алом.

Работы предусматривают расширение трассы до четырех полос, включая выделенную полосу для общественного транспорта, строительство развязки на въезде в Ган-Явне вместо перекрестка со светофорами, дренажные работы, строительство велодорожек, обновление освещения и другой инфраструктуры.

Длительность работ – три года, стоимость проекта – 600 миллионов шекелей. На время работ в целях безопасности будет закрыт доступ к парку Ад-Алом.