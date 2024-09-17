"Нативей Исраэль" начала работы по расширению трассы 4 в районе Ашдода
время публикации: 17 сентября 2024 г., 10:31 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 10:31
Государственная дорожная компания "Нативей Исраэль" начала работы по расширению 7-километрового участка трассы номер 4 между развязками Ашдод и Ад-Алом.
Работы предусматривают расширение трассы до четырех полос, включая выделенную полосу для общественного транспорта, строительство развязки на въезде в Ган-Явне вместо перекрестка со светофорами, дренажные работы, строительство велодорожек, обновление освещения и другой инфраструктуры.
Длительность работ – три года, стоимость проекта – 600 миллионов шекелей. На время работ в целях безопасности будет закрыт доступ к парку Ад-Алом.