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Экономика

"Нативей Исраэль" начала работы по расширению трассы 4 в районе Ашдода

время публикации: 17 сентября 2024 г., 10:31 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 10:31
"Нативей Исраэль" начала работы по расширению трассы 4 в районе Ашдода
Пресс-служба "Нативей Исраэль"

Государственная дорожная компания "Нативей Исраэль" начала работы по расширению 7-километрового участка трассы номер 4 между развязками Ашдод и Ад-Алом.

Работы предусматривают расширение трассы до четырех полос, включая выделенную полосу для общественного транспорта, строительство развязки на въезде в Ган-Явне вместо перекрестка со светофорами, дренажные работы, строительство велодорожек, обновление освещения и другой инфраструктуры.

Длительность работ – три года, стоимость проекта – 600 миллионов шекелей. На время работ в целях безопасности будет закрыт доступ к парку Ад-Алом.

Экономика
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