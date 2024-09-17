Утверждено строительство 170-метрового "оскорбления святыни" и "урбанистического насилия" в Иерусалиме

Иерусалимская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила проект строительства многофункционального высотного здания в центре столицы, вызвавший возмущение общественных организаций.

Проект застройщика "М.О. Эпштейн" будет располагаться на участке площадью 7000 кв.м. на бульваре Герцля, между кварталами Кирьят а-Йовель и Байт ва-Ган, в непосредственной близости от трамвайной остановки и перехватывающей парковки.

Здание, получившее неофициальное название "Иерусалимский Бурж Халифа", должно было возвышаться на 200 метров над землей, однако комиссия сократила его высоту до 170 метров.

В общей сложности в здании будут 40 этажей, в которых разместятся 240 квартир (включая 50 малогабаритных квартир и 50 квартир для долгосрочной аренды), 11 тысяч кв.м. отельных площадей, 300 кв.м. торговых площадей и 3000 кв.м. общественных площадей (музей и культурный центр). При этом каждый этаж будет высотой более 4 метров.

Наиболее активно против строительства здания выступают организации, объединяющие семьи погибших военнослужащих, возмущение которых вызывает то факт, что здание будет возвышаться над военным кладбищем на горе Герцля, и которые называют проект "оскорблением святыни" и "урбанистическим насилием".