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Экономика

Ekonomim: экспорт турецких товаров в Израиль резко сократился

время публикации: 18 апреля 2024 г., 10:34 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 10:34
Ekonomim: экспорт турецких товаров в Израиль резко сократился
AP Photo/Lefteris Pitarakis

Турецкое экономическое издание Ekonomim публикует данные о влиянии введенных Анкарой антиизраильских санкций на торговлю с Израилем.

Издание цитирует директора одной из крупнейших турецких судоходных компаний Махмута Ишика (Medkon), согласно которому с 9 апреля, когда были введены санкции, объем морских перевозок в Израиль сократился на 30%. Поскольку экспорт из Турции в Израиль на 90% идет морем, то можно говорить о сокращении экспорта на 27%.

При этом издание признает, что часть экспорта просто пошла в обход через третьи страны.

Напомним, что 9 апреля министерство экономики Турции запретило экспорт в Израиль 1019 товаров в 54 категориях, в основном связанных со строительными материалами.

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