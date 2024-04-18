Google уволил 28 участников антиизраильских акций в США

Корпорация Google уволила 28 работников, принимавших в минувший вторник, 16 апреля, участие в антиизраильских акциях в офисах корпорации в Калифорнии, Нью-Йорке и Сиэтле.

Напомним, что в ходе одной из акций работники-активисты, требовавшие от корпорации прекратить сотрудничество с Израилем, захватили и восемь часов удерживали офис директора департамента облачных технологий.

По итогам акций девять сотрудников были задержаны полицией Нью-Йорка и Калифорнии.

Ранее пресс-служба Google сообщала, что участники акций были отправлены в принудительный отпуск и лишены доступа к системам Google.

"Создание физических помех работе других работников и блокирование доступа к офисам является очевидным нарушением нашей политики и абсолютно неприемлемо. После многократных призывов покинуть помещения на место были приглашены правоохранительные органы. По результатам внутренних проверок было принято решение о прекращении найма 28 сотрудников", - говорится в новом сообщении.