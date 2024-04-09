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Турция вводит ограничения на экспорт в Израиль "до прекращения огня в Газе"

время публикации: 09 апреля 2024 г., 09:36 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 09:36
Турция вводит ограничения на экспорт в Израиль "до прекращения огня в Газе"
AP Photo/Burhan Ozbilici

Министерство торговли Турции объявило о введении запрета на экспорт в Израиль товаров из 54 различных категорий "вплоть до прекращения огня в секторе Газы".

Запрет, вступивший в силу немедленно, включает в себя металлургическую продукцию, строительное оборудование и сырье, станки и т.д.

Напомним, что накануне в Анкаре обещали "принять меры" в ответ на отказ разрешить Турции принять участие в операциях по десантированию гуманитарной помощи в сектор Газы.

Стоит отметить, что до недавнего времени Турция была, среди прочего, ключевым экспортером цемента в Израиль, занимая до 2/3 рынка. В последние месяцы ее доля была снижена до 1/3 за счет ухода израильских импортеров к греческим поставщикам.

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