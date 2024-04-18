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Конкуренция в сфере валютных переводов: Банк Израиля присвоил код финансовому стартапу Rewire

время публикации: 18 апреля 2024 г., 07:56 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 07:56
Конкуренция в сфере валютных переводах: Банк Израиля присвоил код финансовому стартапу Rewire
Flash90. Фото: Н.Шохат

Банк Израиля объявил о присвоении банковского кода (58) израильской стартап-компании Rewire, принадлежащей американской финансовой компании Remitly.

Предоставление собственного кода открывает Rewire, создавшей платформу электронных денежных переводов от работодателей иностранным работникам, доступ к израильской банковской системе.

Сегмент, в котором работает Rewire, в Израиле на текущий момент практически полностью контролируется банками, и шаг Банка Израиля призван усилить конкуренцию в нем.

Напомним, что в феврале 2024 года собственный банковский код (21) получила израильская компания цифровых денежных переводов Neema.

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