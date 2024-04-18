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Бен-Гвир добился выделения средств на создание 936 новых тюремных мест

время публикации: 18 апреля 2024 г., 14:42 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 14:50
Бен-Гвир добился выделения средств на создание 936 новых тюремных мест
Moshe Shai/FLASH90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир добился выделения его ведомству средств на возведение 936 новых тюремных мест. Программа рассчитана на три года, ее финансирование составит 536 миллионов шекелей. Об этом пишет издание The Marker.

Чиновники министерства финансов требовали, чтобы средства поступили из бюджета ведомства Бен-Гвира. Министр финансов Бецалель Смотрич выступил около двух недель назад с предложением провести секвестр бюджетов всех министерств, что вызвало возмущение многих членов кабинета.

В результате, после интенсивных переговоров, было принято компромиссное решение. Секвестр будет использован для финансирования половины программы, вторая половина поступит из бюджета министерства обороны.

Министерству национальной безопасности предстоит из собственного бюджета оплачивать 225 новых рабочих мест в Управлении тюрем.

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