45 миллионов за 16 лет тюрьмы: Роман Задоров подал иск против государства

Роман Задоров, обвиненный в убийстве 13-летней школьницы из Кацрина Таир Рады, отбывший в заключении 16 лет и оправданный после повторного судебного разбирательства, подал иск против государства с требованием выплатить компенсацию в размере 45 миллионов шекелей.

Иск был подан адвокатами Яромом Алеви и Галит Кернер, представляющими интересы Романа Задорова. Государство обратилось к отставному судье Амнону Страшнову в надежде достичь с Задоровым досудебного соглашения, сообщает 13 канал.

Напомним, ровно год назад, 30 марта, окружной суд в Нацерете снял обвинения с 44-летнего Романа Задорова по делу об убийстве 13-летней Таир Рады, совершенного в Кацрине в 2006 году. Решение было принято двумя голосами судей против одного: Ашер Кула (глава судейской коллегии) и Даниэль Царфати оправдали Задорова, Тамар Нисим-Шай посчитала необходимым признать его виновным в убийстве девочки.

Государственный прокурор Амит Айсман принял решение не подавать апелляцию на решение окружного суда в Нацерете оправдать Романа Задарова в связи с "обоснованными сомнениями", пояснив, что в деле "нет юридической базы для обжалования решения суда".

Судья Ашер Кула, оправдавший Задорова, в своем вердикте отметил: существуют значительные опасения, что признание подсудимого является самооговором. Он напоминал, что судья Ханан Мельцер, принявший решение о пересмотре дела, выделил три задачи:

1) Проверить возможность того, могла ли кровь Таир Рады попасть на след, оставленный, как утверждалось ранее, на крышке унитаза спустя пять часов после убийства.

2) Проверить вопрос о том, как кровь Таир Рады попала в третью кабинку туалета.

3) Проверить вопрос о митохондриальной ДНК.

Кула писал, что в ходе повторного процесса все три эти вопроса были проверены, и приводил выводы, к котором он пришел по результатам этих проверок:

1) Среди сотрудников спасательных служб не было ни одного человека, который не был бы опознан (речь идет о так называемом "анонимном спасателе", который мог оставить след на крышке унитаза).

2) Три следа, которые так и не были опознаны, точно не принадлежат подсудимому.

3) Не найдено логичное объяснение присутствию крови Таир Рады в третьей кабинке уборной.

Эти факты, как писал судья Кула, определённо должны привести к оправданию подсудимого и к постановлению о том, что его признанию не следует придавать вес. Именно эти факты, как подчеркивал Кула, не были известны во время трех первых судебных процессов и привели к повторному суду. Эти и другие факты, по поводу которых существовали разногласия между сторонами, привели, как писал Кула, его к выводу о том, что обвинению не удалось доказать вину подсудимого.

Кроме того, Кула подчеркивал, что данные из признания подсудимого не соответствуют данным с места преступления. Судья перечислял эти данные:

1) Поза убитой.

2) Раны и ушибы на теле убитой, в частности семь ушибов головы, число порезов, их расположение и т.д.

3) Убийство, вероятнее всего, произошло, когда дверь кабинки была закрыта.

4) Чужие следы на полу, на бачке, на крышке унитаза и на стенке.

5) Пятно крови Таир Рады на устройстве для туалетной бумаги и возможные пятна крови, по словам свидетельниц, на полу.

6) Капля крови на следе на крышке унитаза.

7) Отсутствие каких-либо следов присутствия подсудимого на месте преступления. Кула отмечал, что само по себе это не является уликой, но, учитывая тесноту кабинки, борьбу между жертвой и убийцей и множество других следов, это вызывает сомнения. Кула также отмечал, что кроме того, что подсудимый показал, как вытер сверху дверь кабинки, он не указал на то, что чистил место от следов.

Все это, по мнению Кулы, противоречит признаниям подсудимого.

В своем заключении Кула также отмечал, что почти все записи с участием подсудимого были на русском языке. И судья обращал внимание на тот факт, что перевод на иврит слов Задорова был не всегда точным, а даже в тех случаях, когда он был точным, следствие предпочитало игнорировать такие нюансы, как сленг, даже когда переводчик указывал, что речь идет о сленге или образном выражении и не нужно воспринимать те или иные высказывания Задорова буквально. Далее Кула приводил пример из спора между адвокатом и переводчицей, в котором переводчица объясняла, что адвокат понимает слова Задорова слишком буквально, поскольку речь идет о сленге.

"Могу ли я определенно заявить, что подсудимый не убивал Таир Раду? Я предпочту быть осторожным и не делать таких заявлений. Однако в уголовном праве вопрос ставится иначе. Вопрос в том, было ли доказано, что подсудимый совершил то, в чем его обвиняют. И на этот вопрос, на мой взгляд, ответ однозначно отрицательный. Обвинению не удалось доказать вину подсудимого, поэтому, согласно законам нашего суда, подсудимый оправдан!" – заявлял Кула.

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