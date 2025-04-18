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Экономика

В 2024 году Египет потерял из-за хуситов 6 миллиардов долларов

Импорт и экспорт
Египет
Хуситы
Красное море
время публикации: 18 апреля 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 10:02
В 2024 году Египет потерял из-за хуситов 6 миллиардов долларов
AP Photo/Ayman Aref

Согласно данным управления Суэцкого канала, в 2024 году доходы от канала в государственную казну Египта составили всего 3,99 миллиарда долларов США. Для сравнения, в 2023 году они составляли 10,3 миллиарда долларов.

Количество прошедших через канал кораблей сократилось вдвое с более 26 тысяч в 2023 году до 13,2 тысяч в 2024 году.

Несмотря на это, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули подчеркнул роль Египта как стабилизирующей силы, утверждая, что Каир сознательно избегал любых действий, которые могли бы подорвать региональную безопасность.

"Египет выбрал путь политических решений, работая с международными партнерами для решения кризиса, при этом обеспечивая бесперебойное функционирование канала", - заявил он.

Председатель управления Суэцкого канала Осама Рабие поблагодарил правительство за поддержку и отметил позитивные тенденции начала 2025 года.

По его словам, 264 судна вернулись на маршрут через канал вместо обхода вокруг мыса Доброй Надежды. В март 2025 года количество проходов судов выросло на 2,4 процента, чистый тоннаж увеличился на 7,1 процента, а доходы выросли на 8,8 процента по сравнению с январем.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 октября 2024

Доходы Египта от Суэцкого канала сократились на 60%