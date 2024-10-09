Доходы Египта от Суэцкого канала сократились на 60%

Директор управления Суэцкого канала Осама Рабия сообщил, что доходы управления от прохода судов через канал сократились с 9,4 миллиарда долларов в 2022-2023 налоговом году до 7,2 миллиарда долларов в 2023-2024 налоговом году.

При этом налоговый год в Египте считается с 1 июля до 30 июня. Падение доходов с начала 2024 года составило около 60%, а количество проходящих судов – на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Суэцкий канал – один из основных источников валюты для Египта.