"Битуах Леуми" представил отчет о бедности: в Израиле почти два миллиона бедных

Институт национального страхования ("Битуах Леуми") опубликовал в среду, 18 декабря, официальный отчет об уровне бедности в Израиле. Приведенные в этом отчете статистические данные существенно отличаются от альтернативного отчета о бедности, представленного ранее НКО "Латет" из-за разного подхода к методологии.

В соответствии с отчетом "Битуах Леуми", "уровень бедности" в Израиле находится на уровне дохода 3324 шекеля на человека в месяц, и те, чьи доходы ниже этого уровня, по индексам OECD живут ниже уровня бедности. Соответственно, уровень бедности на пару составляет в Израиле 6648 шекелей в месяц, а на пару с тремя детьми – 12465 шекелей в месяц. В соответствии с этими критериями, в 2023 году в Израиле было 1,98 миллиона бедных, из них 872400 детей и 158500 пожилых людей.

Доля людей, живущих ниже уровня бедности в Израиле, чуть снизилась – с 20,8% до 20,7% от общей численности населения, и с 20,3% до 20,1% – среди семей в Израиле. Доля детей, живущих ниже уровня бедности, осталась такой же – 27,9% от общего количества детей в Израиле. При этом "Битуах Леуми" подчеркивает, что без помощи государства, то есть, без льгот и пособий, доля бедных израильтян выросла бы с 30,6% в 2022 году до 31,1% в 2023 году, а доля бедных семей (если не учитывать социальные пособия) выросла бы с 33,9% до 34,2% соответственно.

Наибольшее влияние на экономическое положение семей среди пособий "Битуах Леуми" оказывают пособия по старости, потере кормильца, по инвалидности и пособие по безработице. Пособия по обеспечению прожиточного минимума оказывают наименьшее влияние по сокращению бедности среди получателей.

И хотя для сокращения бедности пособия и выплаты имеют большое значение, их доля в Израиле в сравнении с развитыми странами очень низка – средний уровень бедности среди населения по располагаемому доходу в странах OECD составляет 11,6%, тогда как в Израиле этот показатель достигает 19,5%, ниже Израиля находится только Коста-Рика. При этом в странах OECD средний расход на социальное обеспечение составляет 22,4% от государственных расходов, Израиль вкладывает в социальное обеспечение лишь 16,6% государственных расходов, еще меньше вкладывают только Корея и Ирландия.

26,5% израильских семей не хватает ежемесячных доходов для оплаты расходов, в 2022 году этот показатель составлял 30,5%. 9,7% семей были вынуждены отказаться от медицинского лечения, поскольку не могут его себе позволить, 6,2% отказались от приобретения рецептурных лекарств.

Наибольший уровень бедного населения наблюдается в Иерусалимском (36,2%), Северном (22,5%) и Южном (22,6%) округах. Самым бедным населенным пунктом является Модиин-Илит, за ним следуют в порядке убывания Иерусалим, Бейт-Шемеш, Бней-Брак, Лод, Нетания, Ашдод, Беэр-Шева, Яффо и Бат-Ям. Среди арабских семей доля бедного населения в 2023 году достигла 42,4%, среди ультрарелигиозных еврейских – 22,5%, тогда как уровень бедности среди неультрарелигиозных евреев составляет 14%.

По уровню бедности среди детей Израиль занимает второе место после Коста-Рики: 27,9% детей в Израиле живут ниже уровня бедности. Бедность растет с увеличением детей в семье – среди семей без детей 19% живут ниже уровня бедности, с тремя детьми – около 20%, с пятью и более детьми – 50% семей живут ниже черты бедности. Дети, составляющие 32,5% населения страны, составляют 44% бедных. Высокий уровень бедности среди детей влияет не только на их качество жизни в настоящем, но и на шансы получить хорошее образование и достойно оплачиваемую работу в будущем.

Среди пожилых людей уровень бедности ниже среднего по стране, в первую очередь, благодаря социальным выплатам и пособиям, таким как пособие по уходу, пособие по старости и социальная надбавка до прожиточного минимума. При этом среди пожилых людей, которые живут в одиночестве, 19,8% живут ниже уровня бедности, тогда как среди живущих с семьей таких лишь 8,4%.