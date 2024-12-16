"Латет": почти 40% израильских детей находятся ниже уровня бедности

Организация "Латет" опубликовала ежегодный альтернативный отчет о бедности. В документе используется понятие "альтернативной черты бедности" – минимальной стоимости достойного проживания для одного человека и для семьи.

Согласно этому определению, уровень бедности для человека составляет 5355 шекелей в месяц, а для семьи из двум взрослых и ребенка 13617 шекелей в месяц. Рост стоимости жизни по различным категориям составил 5,5-6,9%.

Минимальные расходы на еду для человека составляют 1092 шекеля в месяц, на жилье – 2444 шек, на одежду 174 шекеля, на образование 354, на медицинское обслуживание – 177 шекелей. Дополнительные расходы, согласно "Латет", составляют 1113 шекеля в месяц.

Согласно этим критериям, ниже черты бедности находятся 678200 семей (22,3%), 2756000 граждан (28,7%), в том числе 1240000 детей (39,6%).