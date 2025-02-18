Экономическая комиссия Кнессета потребовала от антимонопольного управления проверить Wolt
время публикации: 18 февраля 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 07:37
В понедельник, 17 февраля, состоялось заседание экономической комиссии Кнессета, посвященное ситуации на рынке курьерской доставки.
Члены комиссии выразили обеспокоенность по поводу отсутствия конкуренции на рынке, позволяющее компании Wolt неограниченно повышать цены, и потребовали от антимонопольного управления "проснуться" и заняться данным вопросом.
Требование депутатов поддержали и представители организаций рестораторов.
По итогам заседания комиссия распорядилась, чтобы антимонопольное управление в течение недели представило план действий по оценке уровня конкуренции на рынке курьерской доставки.