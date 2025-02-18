Экономическая комиссия Кнессета потребовала от антимонопольного управления проверить Wolt

В понедельник, 17 февраля, состоялось заседание экономической комиссии Кнессета, посвященное ситуации на рынке курьерской доставки.

Члены комиссии выразили обеспокоенность по поводу отсутствия конкуренции на рынке, позволяющее компании Wolt неограниченно повышать цены, и потребовали от антимонопольного управления "проснуться" и заняться данным вопросом.

Требование депутатов поддержали и представители организаций рестораторов.

По итогам заседания комиссия распорядилась, чтобы антимонопольное управление в течение недели представило план действий по оценке уровня конкуренции на рынке курьерской доставки.