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Экономика

Экономическая комиссия Кнессета потребовала от антимонопольного управления проверить Wolt

Потребление
время публикации: 18 февраля 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 07:37
Экономическая комиссия Кнессета потребовала от антимонопольного управления проверить Wolt
Yonatan Sindel/Flash90

В понедельник, 17 февраля, состоялось заседание экономической комиссии Кнессета, посвященное ситуации на рынке курьерской доставки.

Члены комиссии выразили обеспокоенность по поводу отсутствия конкуренции на рынке, позволяющее компании Wolt неограниченно повышать цены, и потребовали от антимонопольного управления "проснуться" и заняться данным вопросом.

Требование депутатов поддержали и представители организаций рестораторов.

По итогам заседания комиссия распорядилась, чтобы антимонопольное управление в течение недели представило план действий по оценке уровня конкуренции на рынке курьерской доставки.

Экономика
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