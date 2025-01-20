Wolt удвоил стоимость доставки для большинства заказов

Служба курьерской доставки Wolt объявила о переходе в Израиле с фиксированной ставки комиссионных на динамичную, зависящую от размера заказа.

Как следствие, средняя стоимость комиссии будет составлять 4 шекеля, тогда как на текущий момент она составляет 2 шекеля. Для заказов на сумму менее 60 шекелей размер комиссии будет составлять 1 шекель. Максимальный размер комиссии будет составлять 5,9 шекелей.

Кроме того, компания анонсировала опцию абонемента Wolt+ стоимостью 49 шекелей в месяц с освобождением от комиссии за доставку. В абонемент будет входить доставка только из магазинов, оплативших свое участие, и находящихся в радиусе до 4-6 км (в зависимости от типа магазина) по прямой от местонахождения заказчика, при условии, что сумма заказа составляет не менее 60 шекелей (для аптек – не менее 140 шекелей).