x
18 июля 2025
|
последняя новость: 10:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 июля 2025
|
18 июля 2025
|
последняя новость: 10:57
18 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Конгресс США утвердил закон, регулирующий криптовалюту

Криптовалюта
время публикации: 18 июля 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 18 июля 2025 г., 10:15
Конгресс США утвердил закон, регулирующий криптовалюту
AP Photo/Kin Cheung

Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о создании регуляторной структуры для цифровых валют, стоимость которых привязана к доллару, известных как стейблкоины (stablecoins).

Законопроект, утвержденный 308 голосами против 122, также ужесточает надзор Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) над сектором криптовалют.

Поскольку законопроект ранее уже был утвержден Сенатом, от вступления в силу его отделяет только подписание президентом США Дональдом Трампом.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 июля 2025

Bitcoin продолжает бить рекорды, подорожав на $10000 за пять дней
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 июля 2025

Bitcoin установил новый рекорд