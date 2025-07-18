Конгресс США утвердил закон, регулирующий криптовалюту

Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о создании регуляторной структуры для цифровых валют, стоимость которых привязана к доллару, известных как стейблкоины (stablecoins).

Законопроект, утвержденный 308 голосами против 122, также ужесточает надзор Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) над сектором криптовалют.

Поскольку законопроект ранее уже был утвержден Сенатом, от вступления в силу его отделяет только подписание президентом США Дональдом Трампом.