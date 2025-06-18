Tus Airways запускает "эвакуационные" рейсы из Кипра в Акабу

Принадлежащая израильской фирме "Кишрей Теуфа" кипрская авиакомпания Tus Airways объявила об организации семи рейсов для израильтян, желающих добраться домой с Кипра через Иорданию.

Из аэропорта Ларнаки в аэропорт Акабы на юге Хашимитского королевства вылетят 3 рейса в четверг, 19 июня, 4 рейса в пятницу, 20 июня, и 2 рейса в субботу, 21 июня.

Стоимость билета – 550 евро, стоимость билета с организацией транзитной визы, прохода через погранпереход "Рабин" и доставки на железнодорожную станцию "Савидор" в Тель-Авиве – 724 евро.

Напомним, что штаб национальной безопасности включил Иорданию и Египет в список стран с максимальным, 4-м, уровнем угрозы для пребывания израильтян, и категорически рекомендует воздержаться от возвращения в Израиль через эти страны.