Минтранс обеспечил бесплатный вывоз возвращающихся израильтян из аэропорта Бен-Гурион
время публикации: 18 июня 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 10:06
Израильтян, возвращающиеся из-за границы, в аэропорту Бен-Гурион ожидают шаттлы автобусной компании "Кавим", которые доставят их в крупные города страны.
Также возобновила работу железнодорожная станция аэропорта, дающая возможность добраться из аэропорта в Иерусалим или Тель-Авив.
Поездка на шаттлах и на поезде из аэропорта является бесплатной.