Минтранс обеспечил бесплатный вывоз возвращающихся израильтян из аэропорта Бен-Гурион

Израильтян, возвращающиеся из-за границы, в аэропорту Бен-Гурион ожидают шаттлы автобусной компании "Кавим", которые доставят их в крупные города страны.

Также возобновила работу железнодорожная станция аэропорта, дающая возможность добраться из аэропорта в Иерусалим или Тель-Авив.

Поездка на шаттлах и на поезде из аэропорта является бесплатной.