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Минтранс обеспечил бесплатный вывоз возвращающихся израильтян из аэропорта Бен-Гурион

Транспорт
Мин.транспорта
время публикации: 18 июня 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 10:06
Минтранс обеспечил бесплатный вывоз возвращающихся израильтян из аэропорта Бен-Гурион
Wikipedia.org. Фото: Etibenlish

Израильтян, возвращающиеся из-за границы, в аэропорту Бен-Гурион ожидают шаттлы автобусной компании "Кавим", которые доставят их в крупные города страны.

Также возобновила работу железнодорожная станция аэропорта, дающая возможность добраться из аэропорта в Иерусалим или Тель-Авив.

Поездка на шаттлах и на поезде из аэропорта является бесплатной.

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