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Израиль

"Безопасное возвращение": первый самолет с израильтянами приземлился в аэропорту Бен-Гурион

Война с Ираном
Авиация
время публикации: 18 июня 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 07:06
"Безопасное возвращение": первый самолет с израильтянами приземлился в аэропорту Бен-Гурион
Avshalom Sassoni/Flash90

Утром в среду, 18 июня, в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился первый самолет с израильтянами, застрявшими за границей на момент начала операции "Народ как лев" против иранской ядерной программы.

На протяжении дня в Израиль вернутся еще 10 самолетов, на данный момент – все из Ларнаки.

В первые дни, по согласованию с Командованием тыла, темпы возвращения будут составлять около 2000 человек в сутки. Полеты будут выполняться только в светлое время суток.

Израиль
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