"Безопасное возвращение": первый самолет с израильтянами приземлился в аэропорту Бен-Гурион
время публикации: 18 июня 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 07:06
Утром в среду, 18 июня, в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился первый самолет с израильтянами, застрявшими за границей на момент начала операции "Народ как лев" против иранской ядерной программы.
На протяжении дня в Израиль вернутся еще 10 самолетов, на данный момент – все из Ларнаки.
В первые дни, по согласованию с Командованием тыла, темпы возвращения будут составлять около 2000 человек в сутки. Полеты будут выполняться только в светлое время суток.