"Безопасное возвращение": первый самолет с израильтянами приземлился в аэропорту Бен-Гурион

Утром в среду, 18 июня, в аэропорту имени Бен-Гуриона приземлился первый самолет с израильтянами, застрявшими за границей на момент начала операции "Народ как лев" против иранской ядерной программы.

На протяжении дня в Израиль вернутся еще 10 самолетов, на данный момент – все из Ларнаки.

В первые дни, по согласованию с Командованием тыла, темпы возвращения будут составлять около 2000 человек в сутки. Полеты будут выполняться только в светлое время суток.