Минфин возглавит экс-мосадовец с археологическим образованием

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил о решении назначить Илана Рома на пост генерального директора министерства, освобождаемый Шломо Хайзлером.

Ром, занимавший должность генерального директора регионального совета Мате-Биньямин, до того 25 лет работал в службе внешней разведки "Мосад", дослужившись до звания бригадного генерала. За годы службы он дважды становился лауреатом премии за вклад в оборону Израиля и получил знак отличия "Мосада".

При этом экономические СМИ отмечают, что Ром, имеющий три академических степени (по юриспруденции, археологии и по истории и культуре Земли Израиля), не имеет ни экономического образования, ни опыта работы на серьезных должностях в сфере экономики.

Его назначение должно быть утверждено управлением госслужащих и правительством.