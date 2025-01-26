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Экономика

Минфин возглавит экс-мосадовец с археологическим образованием

Бецалель Смотрич
"Мосад"
Госсектор
Минфин
время публикации: 26 января 2025 г., 21:59 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 21:59
Минфин возглавит экс-мосадовец с археологическим образованием
Flash90. Фото: Н.Фентон

Министр финансов Бецалель Смотрич объявил о решении назначить Илана Рома на пост генерального директора министерства, освобождаемый Шломо Хайзлером.

Ром, занимавший должность генерального директора регионального совета Мате-Биньямин, до того 25 лет работал в службе внешней разведки "Мосад", дослужившись до звания бригадного генерала. За годы службы он дважды становился лауреатом премии за вклад в оборону Израиля и получил знак отличия "Мосада".

При этом экономические СМИ отмечают, что Ром, имеющий три академических степени (по юриспруденции, археологии и по истории и культуре Земли Израиля), не имеет ни экономического образования, ни опыта работы на серьезных должностях в сфере экономики.

Его назначение должно быть утверждено управлением госслужащих и правительством.

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