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Экономика

Суд обязал "Исраэйр" вернуть деньги клиентам, отменившим полет за последние 7 лет

Судебные решения
Авиация
время публикации: 18 марта 2025 г., 22:25 | последнее обновление: 18 марта 2025 г., 22:25
Суд обязал "Исраэйр" вернуть деньги клиентам, отменившим полет за последние 7 лет
Olivier Fitoussi/FLASH90

Тель-Авивский окружной суд обязал авиакомпанию "Исраэйр" вернуть деньги за билеты клиентам, отменившим билеты в период с 2017 года, за вычетом платы за отмену и с начислением процентов и индексации.

Суд обязал компанию опубликовать информацию о возврате денег на своем сайте и на своих страницах в социальных сетях, а также связаться напрямую с клиентами по электронной почте, WhatsApp, SMS в течение 45 дней.

За возвратом денег можно будет обратиться до сентября 2025 года.

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