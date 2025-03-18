Суд обязал "Исраэйр" вернуть деньги клиентам, отменившим полет за последние 7 лет

Тель-Авивский окружной суд обязал авиакомпанию "Исраэйр" вернуть деньги за билеты клиентам, отменившим билеты в период с 2017 года, за вычетом платы за отмену и с начислением процентов и индексации.

Суд обязал компанию опубликовать информацию о возврате денег на своем сайте и на своих страницах в социальных сетях, а также связаться напрямую с клиентами по электронной почте, WhatsApp, SMS в течение 45 дней.

За возвратом денег можно будет обратиться до сентября 2025 года.