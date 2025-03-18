Cделка Google-Wiz принесет в госказну 13-18 млрд шекелей

Покупка Google израильского стартапа Wiz является не только крупнейшим экзитом в истории Израиля, но и крупным макроэкономическим событием.

Летом 2024 года, когда Google предлагал за Wiz 23 миллиарда долларов, объем налогов, которые должен был получить Израиль в результате сделки, оценивался в 9-13 миллиардов шекелей.

Новые оценки, исходящие из суммы в 32 миллиарда долларов, говорят о налогах в 13-18 миллиардов шекелей.

Wiz – молодой стартап, созданный в 2020 году, и проведший лишь несколько раундов мобилизации капитала. Значительная часть акций (по оценкам экспертов – около 40%) все еще принадлежат четырем основателям – Асафу Рапапорту, Ами Лотваку, Инону Костике и Рои Резнику. Все четверо являются налоговыми резидентами Израиля и именно они заплатят большую часть налога на прибыль, поскольку акции принадлежали им изначально. Другие налоговые резиденты Израиля, будь то получившие опционы работники или купившие акции в рамках раундов мобилизации капитала инвесторы, заплатят тот же налог за вычетом расходов на покупку акций. Лица и компании, не являющиеся налоговыми резидентами Израиля, налог с этой сделки в Израиле платить не будут.