Wall Street Journal: переговоры о приобретении Google израильской компании Wiz провалились

Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник пишет, что переговоры о приобретении Google израильской компании Wiz провалились.

Генеральный директор Wiz Асаф Раппапорт сообщил в письме сотрудникам, что компания планирует провести первичное публичное размещение акций. По данным WSJ, это письмо было разослано 22 июля. По его словам, компания Wiz стремится достичь годового дохода в $1 млрд перед IPO.

В понедельник стало известно, что после публикации информации о том, что Google намерен купить Wiz за 23 миллиарда долларов, израильский стартап выиграл тендер на обеспечение кибербезопасности "облачных" серверов правительства Израиля. Как сообщал Globes, Wiz выиграл тендер в сотрудничестве с компанией Accel и ее израильской "дочкой" Danet, которые будут отвечать за взаимодействие с государством, тогда как стартап будет отвечать за разработку технологий. В рамках тендера компания будет обслуживать все министерства и ведомства, а также государственные компании, больницы и больничные кассы.

Напомним, что именно WSJ было первым изданием, сообщившим о возможной покупке Wiz американским гигантом Alphabet (Google). Если бы сделка была заключена, то она стала бы одним из важнейших экономических событий года – и государство Израиль получило бы миллиарды шекелей незапланированных налоговых поступлений.