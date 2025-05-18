Несмотря на протест Баарав-Миары, министры утвердили реформу гостелерадио

Комиссия министров по законодательству утвердила разработанную министром связи Шломо Караи реформу государственного телерадиовещания, несмотря на категорические возражения юридической советницы Гали Баарав-Миары.

Перед голосованием юридическая советница опубликовала свою позицию по данному вопросу: она утверждает, что проект реформы был подготовлен в спешке, не проводилась полноценная оценка воздействия изменений регуляции.

Кроме того, по мнению Баарав-Миары, предлагаемая в рамках реформы новая структура не обеспечивает достаточных гарантий независимости регулятора от политического влияния. Законопроект о реформе также отменяет нынешние механизмы обеспечения редакционной независимости новостных программ от коммерческих и политических интересов.

По мнению юридической советницы, предлагаемая Караи реформа также предоставляет регулятору полномочия требовать от вещателей публиковать данные о количестве просмотров, что "может привести к ненадлежащему влиянию на содержание программ".

Министр связи Шломо Караи выразил категорическое несогласие с позицией Гали Баарав-Миары: "Вы уже давно действуете не как государственный юридический советник, а как полноценный политический игрок", – подчеркнул он. Он также обвинил юрсоветницу в том, что говоря о защите свободы слова, она поддерживает организации, блокирующие конкуренцию на рынке теле– и радиовещания.