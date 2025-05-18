В пятницу из-за работ в районе Атлита будет приостановлено движение поездов

"Ракевет Исраэль" сообщает, что в связи с инфраструктурными работами в районе Атлита в пятницу, 23 мая, будут перебои в железнодорожном сообщении на линии Хайфа – Тель-Авив. В частности, будет временно прекращено движение поездов между станциями Хайфа – Хоф а-Кармель и Биньямина, прямая поездка по линии Хайфа – Тель-Авив будет невозможна, однако можно будет воспользоваться "шаттлами".

Ночные поезда с четверга на пятницу из аэропорта Бен-Гурион в Нагарию будут действовать в прерывистом режиме – от станции "Аэропорт Бен-Гурион" до Биньямины и от станции Хайфа – Хоф а-Кармель до Нагарии.

Поезда на линии Беэр-Шева (центр) – Нагария будут действовать в прерывистом режиме, от станции Беэр-Шева (центр) до Биньямины и от станции Хайфа Хоф а-Кармель до Нагарии. Поезда по линии Атлит – Бейт-Шеан будут начинать и завершать движение на станции Хайфа Хоф а-Кармель без остановок на станции Атлит.

"Ракевет Исраэль" задействует бесплатные автобусы для пассажиров, которым необходимо будет преодолеть участок, где не будет поездов. Подробности можно узнать в информационном центре компании по телефону *5770, уточнить маршруты общественного транспорта можно в информационном центре министерства транспорта по телефону *8787.

Железнодорожное сообщение вернется к обычному режиму в субботу вечером 24 мая.