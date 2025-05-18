x
18 мая 2025
|
последняя новость: 17:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 мая 2025
|
18 мая 2025
|
последняя новость: 17:02
18 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В пятницу из-за работ в районе Атлита будет приостановлено движение поездов

Транспорт
Железные дороги
Ракевет Исраэль
время публикации: 18 мая 2025 г., 16:08 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 16:08
В пятницу из-за работ в районе Атлита будет приостановлено движение поездов
Miriam AlsterFLASH90

"Ракевет Исраэль" сообщает, что в связи с инфраструктурными работами в районе Атлита в пятницу, 23 мая, будут перебои в железнодорожном сообщении на линии Хайфа – Тель-Авив. В частности, будет временно прекращено движение поездов между станциями Хайфа – Хоф а-Кармель и Биньямина, прямая поездка по линии Хайфа – Тель-Авив будет невозможна, однако можно будет воспользоваться "шаттлами".

Ночные поезда с четверга на пятницу из аэропорта Бен-Гурион в Нагарию будут действовать в прерывистом режиме – от станции "Аэропорт Бен-Гурион" до Биньямины и от станции Хайфа – Хоф а-Кармель до Нагарии.

Поезда на линии Беэр-Шева (центр) – Нагария будут действовать в прерывистом режиме, от станции Беэр-Шева (центр) до Биньямины и от станции Хайфа Хоф а-Кармель до Нагарии. Поезда по линии Атлит – Бейт-Шеан будут начинать и завершать движение на станции Хайфа Хоф а-Кармель без остановок на станции Атлит.

"Ракевет Исраэль" задействует бесплатные автобусы для пассажиров, которым необходимо будет преодолеть участок, где не будет поездов. Подробности можно узнать в информационном центре компании по телефону *5770, уточнить маршруты общественного транспорта можно в информационном центре министерства транспорта по телефону *8787.

Железнодорожное сообщение вернется к обычному режиму в субботу вечером 24 мая.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 мая 2025

Мири Регев парализует движение поездов, чтобы обеспечить транспортом "харедим"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 апреля 2025

Получено разрешение возобновить движение поездов в районе Модиина
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 апреля 2025

Движение поездов между Явне и Холоном будет заканчиваться в 21:00