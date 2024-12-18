Караи представил реформу гостелерадио: меньше русского языка и без новостной службы

На заседании комиссии Кнессета по экономике министр связи Шломо Караи представил депутатам предлагаемые им изменения деятельности Корпорации государственного телерадиовещания.

Согласно предложенным изменениям, радиостанция "Кан РЭКА" продолжит трансляцию на трех языках – русском, амхарском и арабском в равной пропорции. На сегодняшний день, трансляции на арабском языке не являются частью "Кан РЭКА". Арабский заменит трансляции на французском, испанском, английском, грузинском и бухарском. Такое изменение неизбежно приведет к сокращению часов вещания на русском языке.

Помимо этого, Караи предлагает приватизировать службу новостей корпорации "Кан" и закрыть 33-й канал телевидения "Микан", вещающий на арабском языке,

Телеканал "Кан 11", согласно предложению министра связи, будет транслировать программы собственного производства, а также иные израильские программы и сериалы.

Образовательный телеканал продолжит свою работу.

Радиостанция "Кан Бет" прекратит свое существование. Помимо "Кан РЭКА", продолжат работу радиостанции "Кан Гимел" и "Кан Морешет".

Бюджет обновленной структуры составит 500 миллионов шекелей в год. Он предназначен в первую очередь для производства "израильских программ", как это назвал Караи, а также для работы радиостанций.