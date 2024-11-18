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Экономика

БАГАЦ предложил компромисс по субсидиям на ясли, дав подлежащим призыву "харедим" еще 3 месяца

Верховный суд/БАГАЦ
Харедим
время публикации: 18 ноября 2024 г., 14:18 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 14:18
БАГАЦ предложил компромисс по субсидиям на ясли, дав подлежащим призыву "харедим" еще 3 месяца
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Высший суд справедливости раскритиковал позицию министра труда Йоава Бен-Цура, затягивающего публикацию критериев для получения права на субсидирование яслей, что делает невозможным получение субсидий 74 тысячами семей.

Вместе с тем, судьи БАГАЦа не стали выносить решение по иску, предложив компромисс, в рамках которого министр труда в течение месяца опубликует необходимые критерии с учетом экспертной позиции юрсоветника правительства Гали Баарав-Миары, запрещающей субсидирование яслей ультраортодоксальным семьям, в которых муж подлежит призыву на срочную службу.

Одновременно переходный период, на протяжении которого эти семьи смогут получать субсидирование яслей, будет продлен с трех месяцев до шести месяцев.

Напомним, что организации "Наамат" и "Вицо", подавшие иск в БАГАЦ против минтруда и минфина, утверждают, что Бен-Цур взял в заложники родителей, чтобы добиться отмены запрета на субсидирование яслей для семей "харедим", подлежащих призыву.

Экономика
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