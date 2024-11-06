Ликудников, пошедших против закона о яслях для детей йешиботников, наказали от имени партии

Председатель парламентской коалиции Офир Кац объявил о санкциях, введенных против Юлия Эдельштейна и Дана Илуза из "Ликуда", которые нарушили коалиционную дисциплину и выступили против законопроекта партии "Яадут а-Тора" о государственном финансировании яслей для детей учащихся йешив.

Депутат Кнессета Дан Илуз на полтора месяца лишен права подавать законопроекты от своего имени. Кроме того, его отстраняют от работы в экономической комиссии Кнессета и в комиссии по внешней политике и безопасности, его место в этих комиссиях займут другие депутаты.

Депутат Кнессета Юлий Эдельштейн, председатель комиссии по внешней политике и безопасности, в течение трех недель не сможет подавать законопроекты от своего имени, в течение этого же срока он лишен права делать заявления от имени "Ликуда".

Напомним, Дан Илуз, Юлий Эдельштейн из "Ликуда", Моше Соломон и Охад Таль из "Ционут Датит", Гидеон Саар из "Ямин Мамлахти" официально сообщили, что они не готовы поддержать законопроект депутата Исраэля Айхлера ("Яадут а-Тора") о финансировании яслей, после чего глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился снять этот законопроект с повестки дня.

В "Яадут а-Тора" в свою очередь, заявили, что коалиционные проблемы их не беспокоят. "Это проблема коалиции, не наша. Нетаниягу обещал утвердить законопроект, и это то, что он должен сделать", – заявляют в среде ашкеназских ультраортодоксов.

Источники в партии Гольдкнопфа заявили, что прекратят голосовать с коалицией, если законопроект не будет продвигаться. В ШАС заявили, что не намерены присоединяться к санкциям против коалиции.