Уровень занятости в Израиле опустился ниже 60%

Согласно данным центрального статистического бюро, уровень безработицы в Израиле снизился в октябре на 0,2% до 2,7%, что составляет 119,4 тысячи человек.

В октябре в Израиле было 135,5 тысяч свободных ставок - больше чем находящихся в активном поиске работы, 4,32% от общего числа вакансий.

Одновременно уровень занятости снизился на 0,5%, впервые с марта опустившись ниже 60%, и составил 59,9%.