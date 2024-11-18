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Экономика

Уровень занятости в Израиле опустился ниже 60%

Рынок труда
Статистика
время публикации: 18 ноября 2024 г., 13:50 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 13:50
Уровень занятости в Израиле опустился ниже 60%
Yossi Zamir/Flash90

Согласно данным центрального статистического бюро, уровень безработицы в Израиле снизился в октябре на 0,2% до 2,7%, что составляет 119,4 тысячи человек.

В октябре в Израиле было 135,5 тысяч свободных ставок - больше чем находящихся в активном поиске работы, 4,32% от общего числа вакансий.

Одновременно уровень занятости снизился на 0,5%, впервые с марта опустившись ниже 60%, и составил 59,9%.

Экономика
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