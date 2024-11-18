Рынок предметов роскоши для личного пользования сократится впервые после кризиса 2008 года

Согласно новому отчету, рынок предметов роскоши может столкнутся с первым замедлением после мирового финансового кризиса, не считая периода COVID.

По данным ежегодного отчета Bain & Company о рынке предметов роскоши, в этом году ожидается первое замедление роста сегмента товаров личного пользования с момента мирового финансового кризиса 2008 года. На это влияют макроэкономическая нестабильность и заметное снижение темпов экономического роста в Китае, которые сказываются на уровне потребительских расходов. Сообщается, что большие ограничения коснутся таких предметов роскоши, как брендовая одежда, сумки, ювелирные изделия и косметика.

В 2024 году рост затрат и снижение клиентской лояльности вынудили покупателей отказаться от дорогих брендов. Это негативно сказалось на прибыли компаний и привело к сокращению сектора на 2% за год. В отчете отмечается, что, по прогнозам, общие расходы на предметы роскоши за этот год останутся на уровне предыдущего.

При этом в отчете указывается и на позитивные тенденции: в этом году наблюдается рост в сегментах автомобилей премиум-класса, гостиничного бизнеса, а также в сфере элитных вин и высокой кухни. Особенно перспективным направлением стал сектор путешествий, поскольку потребители все чаще предпочитают вкладывать свои деньги в яркие впечатления, социальные мероприятия и оздоровительные услуги.

Однако эксперты подчеркивают: люксовым брендам необходимо приложить усилия, чтобы удерживать свою потребительскую базу, особенного в сегменте молодого поколения.

"50 миллионов потребителей предметов роскоши либо отказались от рынка предметов роскоши, либо были вынуждены уйти с него за последние два года. Это сигнал для брендов о том, что пришло время скорректировать свои ценностные предложения", – сказала Клаудия Д'Арпицио, ведущий автор отчета.