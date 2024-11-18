Иранские хакеры утверждают, что взломали Банк Израиля и TASE

Группа хакеров Anonymous for justice, за которой, по оценкам специалистов, стоит Иран, объявила, что взломала компьютерные системы Банка Израиля, министерства экономики и Тель-Авивской фондовой биржи.

Хакеры утверждают, что похитили 80 гигабайт информации и в качестве доказательства выложили в Telegram-каналы около 16 тысяч файлов.

На текущий момент проверка показывает, что подавляющее большинство выложенных документов – старые, не относящиеся к 2024 году.

В Банке Израиля сообщают, что не было зафиксировано никаких индикаторов, подтверждающих проникновение в банковские системы. Такие же заявления сделали министерства финансов и экономики и Тель-Авивская биржа.

Напомним, что за последний месяц в Израиле дважды имели место серьезные перебои в работе систем клиринга кредитных карт, и в обоих случаях Anonymous for justice утверждала, что именно она их спровоцировала.