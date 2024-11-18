x
18 ноября 2024
|
последняя новость: 11:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 ноября 2024
|
18 ноября 2024
|
последняя новость: 11:57
18 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Иранские хакеры утверждают, что взломали Банк Израиля и TASE

Финансы
Хакеры
Кибербезопасность
время публикации: 18 ноября 2024 г., 11:17 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 11:17
Иранские хакеры утверждают, что взломали Банк Израиля и TASE
Yonatan Sindel/Flash90

Группа хакеров Anonymous for justice, за которой, по оценкам специалистов, стоит Иран, объявила, что взломала компьютерные системы Банка Израиля, министерства экономики и Тель-Авивской фондовой биржи.

Хакеры утверждают, что похитили 80 гигабайт информации и в качестве доказательства выложили в Telegram-каналы около 16 тысяч файлов.

На текущий момент проверка показывает, что подавляющее большинство выложенных документов – старые, не относящиеся к 2024 году.

В Банке Израиля сообщают, что не было зафиксировано никаких индикаторов, подтверждающих проникновение в банковские системы. Такие же заявления сделали министерства финансов и экономики и Тель-Авивская биржа.

Напомним, что за последний месяц в Израиле дважды имели место серьезные перебои в работе систем клиринга кредитных карт, и в обоих случаях Anonymous for justice утверждала, что именно она их спровоцировала.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 ноября 2024

Иранские хакеры утверждают, что они вызвали в Израиле сбой при оплате "кредитками"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 октября 2024

Сбой в системе электронных платежей, подозрение на хакерскую атаку из-за границы