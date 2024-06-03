Опубликовано для слушаний повышение цен на воду на 1,6%

Управление водных ресурсов опубликовало для слушаний решение о повышении тарифов на воду с 1 июля 2024 года на 1,6% вместо ожидавшегося подорожания на 8%.

Существенное смягчение подорожания стало возможным за счет решения зачесть уже сейчас будущие поступления от продажи опреснительного комбината в Ашдоде, и ускорить взаиморасчеты с водопроводной компанией "Мекорот".

Вместе с тем, если в ближайшие полгода расчет на эти поступления не оправдается, в феврале 2025 года произойдет резкий скачок цен на воду.