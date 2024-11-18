Юрсоветник Кнессета: нет возможности для утверждения Закона о госрегулировании в оставшееся время

Юридический советник Кнессета Сагит Афик направила министру финансов Бецалелю Смотричу письмо с требованием отказаться от утверждения пакета реформ в рамках Закона о государственном регулировании, приложенного к Закону о государственном бюджете на 2025 год.

По словам Афик, "ситуация, при которой правительство проводит большой пакет существенных законодательных поправок в сжатом виде за короткий период времени принятия бюджета, недопустима и наносит ущерб работе Кнессета, что в данной сессии усугубляется еще больше как из-за задержки в начале процесса, так и из-за требования к Кнессету провести двойное законодательство после того, как он трижды исправлял бюджет на 2024 год".

Юрсоветник требует проводить утверждение включенных в закон реформ в рамках стандартных законодательных процедур, а не единым блоком, чтобы распределить нагрузку на Кнессет более равномерно, и обеспечить соблюдение всех процедур.

Следует отметить, что требование Афик не касается мер по консолидации государственного бюджета, то есть изменений порядка налогообложения. Однако она отмечает, что "до конца текущего финансового года государственный бюджет утвердить не удастся", а пакет реформ в рамках Закона о госрегулировании до сих пор даже не был представлен Кнессету для ознакомления. По ее словам, в сложившейся ситуации нет возможности утверждения пакета реформ вместе с законом о госбюджете.