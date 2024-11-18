Израильский стартап Own продан за 2 миллиарда долларов

В понедельник, 18 ноября, американский разработчик CRM-платформы Salesforce объявил о завершении оформления сделки по покупке израильской стартап-компании Own, разработавшей механизм резервного копирования облачных систем.

Первоначально о сделке было объявлено в начале сентября этого года. Итоговая сумма сделке на 100 миллионов долларов выше заявленной тогда, и составила 2 миллиарда долларов.

За годы своего существования Own, созданный в 2015 году, мобилизовал у клиентов 0,5 миллиарда долларов. Штат компании превышает 1000 человек, из которых около 200 - в Израиле.

Стоит отметить, что сумма сделки ниже ценника в 3,3 миллиарда долларов, полученного стартапом в 2021 году в последнем раунде мобилизации капитала, поэтому для инвесторов, вложивших деньги в компанию только в последнем раунде, данная сделка является убыточной.