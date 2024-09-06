Salesforce покупает израильский стартап Own за 1,9 миллиарда долларов
время публикации: 06 сентября 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 07:16
Американский разработчик системы управления взаимоотношения с клиентами (CRM) Salesforce объявил о покупке израильской стартап-компании Own, разработавшей механизм резервного копирования облачных систем.
Стоимость сделки – 1,9 миллиарда долларов. За годы своего существования Own, созданный в 2015 году, мобилизовал у клиентов 0,5 миллиарда долларов. Штат компании превышает 1000 человек, из которых около 200 - в Израиле.
Стоит отметить, что сумма сделки ниже ценника в 3,3 миллиарда долларов, полученного стартапом в 2021 году в последнем раунде мобилизации капитала, поэтому для инвесторов, вложивших деньги в компанию только в последнем раунде, данная сделка является убыточной.