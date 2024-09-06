x
06 сентября 2024
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 сентября 2024
|
06 сентября 2024
|
последняя новость: 08:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Salesforce покупает израильский стартап Own за 1,9 миллиарда долларов

время публикации: 06 сентября 2024 г., 07:16 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 07:16
Salesforce покупает израильский стартап Own за 1,9 миллиарда долларов
AP Photo/Mark Schiefelbein

Американский разработчик системы управления взаимоотношения с клиентами (CRM) Salesforce объявил о покупке израильской стартап-компании Own, разработавшей механизм резервного копирования облачных систем.

Стоимость сделки – 1,9 миллиарда долларов. За годы своего существования Own, созданный в 2015 году, мобилизовал у клиентов 0,5 миллиарда долларов. Штат компании превышает 1000 человек, из которых около 200 - в Израиле.

Стоит отметить, что сумма сделки ниже ценника в 3,3 миллиарда долларов, полученного стартапом в 2021 году в последнем раунде мобилизации капитала, поэтому для инвесторов, вложивших деньги в компанию только в последнем раунде, данная сделка является убыточной.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 августа 2024

Johnson & Johnson покупает израильский стартап с ценником 0,6-1,7 млрд долларов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 августа 2024

Сингапурская компания покупает израильский стартап TipRanks с ценником $200 млн