Цены на золото взяли новую высоту
время публикации: 18 октября 2024 г., 09:59 | последнее обновление: 18 октября 2024 г., 09:59
Цены на золото продолжают бить рекорды. Менее двух месяцев потребовалось, чтобы стоимость унции золота выросла с 2600 долларов до 2700 долларов.
Причины столь стремительного роста цен – вторжение России в Украину, напряженность на Ближнем Востоке, замедление темпов роста глобальной экономики, американо-китайское противостояние.
Среди прочего, золото активно закупают центральные банки.