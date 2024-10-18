Цены на золото взяли новую высоту

Цены на золото продолжают бить рекорды. Менее двух месяцев потребовалось, чтобы стоимость унции золота выросла с 2600 долларов до 2700 долларов.

Причины столь стремительного роста цен – вторжение России в Украину, напряженность на Ближнем Востоке, замедление темпов роста глобальной экономики, американо-китайское противостояние.

Среди прочего, золото активно закупают центральные банки.