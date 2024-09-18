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Экономика

В США впервые за четыре года снижена учетная ставка

время публикации: 18 сентября 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 21:37
В США впервые за четыре года снижена учетная ставка
AP Photo/Jose Luis Magana

Федеральная резервная система США сообщила о первом за четыре года снижении учетной ставки. Она была понижена на 50 базисных пунктов – с 5,25-5,5%, что было самым высоким уровнем за последние 20 лет, до 4,75-5%. Как ожидается, ФРС продолжит снижать учетную ставку. Согласно прогнозам, к концу 2024 года она опустится до 4,4%, а к концу следующего года – до 3,4%.

"Голос Америки" отмечает, что старшие должностные лица центрального банка, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла, в последние недели указывали на то, что снижение ставки произойдет в этом месяце, поскольку инфляция ослабевает по мере достижения долгосрочного целевого уровня банка в два процента, а рынок труда продолжает охлаждаться.

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