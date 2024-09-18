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Reuters: Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю

время публикации: 18 сентября 2024 г., 20:05 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 20:05
Reuters: Германия приостановила выдачу разрешений на экспорт оружия Израилю
AP Photo/Michael Probst

Германия приостановила выдачу новых разрешений на экспорт оружия Израилю из-за юридических проблем. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в министерстве экономики Германии.

В прошлом году Германия одобрила экспорт оружия Израилю на сумму 326,5 миллиона евро, что в 10 раз больше объема экспорта в 2022 году. Однако в этом году количество выданных разрешений снизилось: с января по 21 августа был одобрен экспорт на сумму 14,5 миллиона евро, из этой суммы на "боевое оружие" приходится 32449 евро.

Источник в министерстве экономики Германии заявил, что выдача экспортных лицензий приостановлена до окончания рассмотрения двух судебных исков, в которых утверждается, что поставка оружия Израилю нарушает нормы гуманитарного права. Один из исков рассматривается в Международном суде ООН, другой – в Берлине.

В сообщении Reuters отмечается, что редакции не удалось получить комментарии от министерства экономики Германии.

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