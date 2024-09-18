Тель-Авив на 41 месте в рейтинге по количеству мультимиллионеров с капиталом выше $100 млн

Британская консалтинговая компания Henley & Partners, отслеживающая миграционные тенденции в мире частного капитала и инвестиций, опубликовала исследование о городах с самым большим количеством жителей-мультимиллионеров с состоянием 100 миллионов долларов и выше, в соответствии с которым Тель-Авив находится на 41 месте с 82 обладателями инвестиционных состояний от 100 миллионов долларов. Всего в Израиле 212 таких мультимиллионеров.

По данным исследования, причиной такого значительного скопления мультимиллионеров в Тель-Авиве является большое количество успешных технологических компаний, размещенных в этом городе.

На первом месте по количеству мультимиллионеров с капиталом более 100 миллионов находится Нью-Йорк с 744 сверхсостоятельными жителями, в Сан-Франциско их 675, на третьем месте Лос-Анджелес с 496. Далее следуют Лондон (370), Пекин (347), Сингапур (336), Шанхай (322), Гонконг (320), Чикаго (290) и Париж (296).

Во всем мире насчитывается 29350 обладателей состояния в несколько сотен миллионов долларов, это на 54% больше, чем десять лет назад.