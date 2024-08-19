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Согласован снос нефтяных резервуаров, расположенных возле жилых домов в Хайфе

время публикации: 19 августа 2024 г., 12:42 | последнее обновление: 19 августа 2024 г., 12:42
Согласован снос нефтяных резервуаров, расположенных возле жилых домов в Хайфе
Wikipedia.org. Фото: he Israeli Association of General Aviation. Pilot: Eli Inbar / Meronim

Мэрия Хайфы и государственная компания "Таштийот Энергия" договорились о порядке сноса части нефтяных резервуаров, расположенных рядом с жилыми домами на терминале Кирьят-Хаим.

Напомним, что в июне этого года суд по административным вопросам приказал компании, отвечающей за хранение запасов энергоносителей, в течение полугода прекратить использовать 8 нефтяных резервуаров, расположенных вблизи жилых домов и общественных учреждений.

Суд также обязал компанию в течение 9 месяцев прекратить использование 45 резервуаров, расположенных на терминале Кирьят-Хаим, и не прошедших надлежащего лицензирования.

В рамках договора с мэрией Хайфы на первом этапе будет осуществлен снос резервуаров, расположенных вплотную к жилой зоне, использование которых уже было остановлено. Он начнется в январе 2025 года с трех резервуаров. Затем, в течение еще полугода, будут снесены четыре резервуара, а затем, в течение еще полутора лет – два резервуара.

После этого, на протяжении пяти лет, по мере появления альтернатив для переноса остальных резервуаров. При этом 8 последних резервуаров будут эвакуированы только после переноса из Хайфы действия Хайфского НПЗ.

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Суд распорядился убрать 8 резервуаров нефти, расположенных рядом с жилыми домами в Хайфе