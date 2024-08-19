Утверждены 17 новых комплексов "Расселение-Застройка", включая три за счет государства

Государственное управление городской реновации объявило 17 жилищных комплексов в 9 городах Израиля комплексами "Расселение-Застройка". 14 комплексов будут реализовываться за счет девелоперских компаний, а еще три – за счет государства.

За государственный счет будет проектироваться два проекта в Мигдаль а-Эмеке, расположенном в сейсмоопасной зоне, и один проект в Рамле.

Остальные проекты будут продвигаться в Нетании, Хайфе, Тель-Авиве, Рамле, Йегуде, Тират а-Кармеле, Иерусалиме, Хадере.

В общей сложности на месте 2180 квартир в старых домах будут построены 8163 квартиры в новых домах с обновлением инфраструктуры.

Следует отметить, что объявление группы зданий комплексом "Расселение-Застройка" осуществляется уже на достаточно продвинутой стадии проекта, когда не менее 67% жильцов дали свое согласие на участие в проекте.