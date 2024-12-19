Минобороны сообщило, что не разрешало продажу наступательной кибер-компании Paragon Эхуда Барака

Министерство обороны Израиля опубликовало сообщение, согласно которому сделка по продаже наступательной кибер-компании Paragon американскому инвестиционному фонду AE, о которой СМИ сообщили в начале этой недели, не получила разрешения министерства.

В сообщении говорится, что до сих пор сделка обсуждалась только в общих чертах, однако официальной заявки на рассмотрение сделки в министерство обороны до сих пор не поступало.

Согласно публикациям СМИ, компания, крупнейшими частными инвесторами которой являются бывший командир подразделения 8200 Эхуд Шнеурсон (10%) и бывший премьер-министр Эхуд Барак (3,5%), была продана за 500 миллионов долларов с опцией увеличения суммы до 900 миллионов долларов. Тогда же сообщалось, что сделка получила разрешение регуляторов в Израиле и в США.