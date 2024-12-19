Минфин и бизнес-сектор достигли соглашения о налогообложении нераспределенных дивидендов

Министерство финансов и президиум бизнес-сектора достигли соглашения о порядке налогообложения нераспределенных прибылей "фирм-кошельков", одного из ключевых параграфов госбюджета 2025 года, который должен принести в госказну 10 миллиардов шекелей.

В то время как зарплата наемного работника облагается налогом в размере до 50%, в некоторых случаях работники могут оформить себя в качестве компании с ограниченной ответственностью, и платить налог на прибыль в размере 23%, и только после выплаты себе дивидендов (заменяющих им зарплату) доплачивать налог на дивиденды.

Как правило это касается предпринимателей в секторе услуг, особенно представителей свободных профессий, таких как адвокаты, аудиторы, консультанты и т.д.

Ежегодно госбюджет недополучает миллиарды шекелей налогов на нераспределенные дивиденды.

После напряженных переговоров стороны пришли к следующему соглашению:

Компании-кошельки будут облагаться налогом в размере 2% от нераспределенных дивидендов, но могут получить освобождение от налога в налоговом году, в котором они распределили не менее 6% нераспределенных дивидендов.

Крупные адвокатские и аудиторские фирмы, представляющие собой с юридической точки зрения товарищества, должны будут распределять 55% прибыли, а 45% смогут сохранять в качестве нераспределенной прибыли, облагаемой только корпоративным налогом в 23%.

По оценке минфина, эти договоренности позволят собрать более 9 миллиардов шекелей из запланированных 10 миллиардов.