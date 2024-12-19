Кнессет утвердил отмену индексации зарплат высших госчиновников

Депутаты Кнессета 56 голосами против одного при одном воздержавшемся утвердили в итоговом чтении решение об отмене индексации в 2025 году зарплат высших государственных чиновников, чьи зарплаты привязаны к индексу потребительских цен или к средней зарплате.

В частности, не будут индексироваться зарплаты депутатов, министров и их заместителей, премьер-министра, президента страны, судей, государственного контролера, председателя Банка Израиля.

Также будет отменена индексация глав органов местной власти.