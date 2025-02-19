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Экономика

Раввинат установил невыполнимые правила для импорта молока

Импорт и экспорт
Раввинат
время публикации: 19 февраля 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 21:33
Раввинат установил невыполнимые правила для импорта молока
AP Photo/Elaine Thompson

Главный раввинат опубликовал новый проект правил для импорта молока, налагающий серьезные ограничения для импортеров: речь идет, в частности, о предоставлении подробного производственного плана, деталей расположения ферм и расстояния между ними и о найме дополнительного инспектора по надзору за соблюдением кашрута, если фермы удалены друг от друга более чем на 3,8 км. Об этом сообщает в среду, 19 февраля, экономическое издание The Marker.

Импортеры называют новые правила "драконовскими" и указывают, что такие требования раввината не основываются на каких-либо разумных галахических или регуляторных соображениях. По словам представителей ассоциации торговых организаций, представляющее также импортеров молока, подобные правила попросту уничтожают импорт. Кроме того, они противоречат предыдущим правилам и не соответствуют установленным законом принципам регулирования.

Импортеры требуют заморозить введение новых правил до пересмотра их новым избранным советом главного раввината, и если правила все же будут введены – необходим период подготовки и адаптации не менее 12 месяцев.

Экономика
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