EUobserver: от системы SWIFT будут отключены еще 13 российских банков

По данным портала EUobserver, в рамках 16-го пакета санкций ЕС еще 13 российских банков будут отключены от международной платежной системы SWIFT. Новые санкции согласованы постпредами 27 стран ЕС и вступят в силу после того, как их одобрят лидеры европейских государств.

The Moscow Times напоминает, что в декабре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина жаловалась, что в настоящий момент 95% российской банковской системы находится под западными санкциями. По ее словам, в "черные списки" внесены 129 кредитных организаций, которые контролируют почти все активы финансовой системы страны.

Последний раунд американских санкций против банков в ноябре прошлого года ударил по 50 кредитным организациям. в том числе Газпромбанку – последнему из госбанков, сохранившему доступ к расчетам в долларах в системе SWIFT. При этом The Moscow Times считает, что под европейские санкции Газпромбанк, скорее всего, не попадет.